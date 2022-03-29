Постановлением Совета министров № 177 от 28 марта 2022 г. изменены ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимых за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Как сообщает Национальный правовой портал, ставки экспортных пошлин на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты составят $61,2 за 1 т (ранее – $58,3); прямогонный бензин – $33,6 за 1 т (ранее – $32); товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные – $18,3 за 1 т (ранее – $17,4).

Постановление вступает в силу с 1 апреля 2022 г.