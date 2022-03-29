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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 1 АПРЕЛЯ В БЕЛАРУСИ СНИЖАЕТСЯ РАЗМЕР БАЗОВОЙ АРЕНДНОЙ ВЕЛИЧИНЫ
14:24 29.03.2022
Новый размер базовой арендной величины с 1 апреля 2022 г. составит 16,9 рубля, согласно постановлению Совета министров № 180 от 28 марта 2022 г.
В настоящее время данная величина установлена в размере 17 рублей 85 копеек (постановление правительства № 162 от 20 марта 2020 г.).
Как сообщает Национальный правовой портал, правовой акт разработан в соответствии с указом от 14 марта 2022 г. № 93 «О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики».
Базовая арендная величина используется при расчетах арендной платы при аренде площадей, которые находятся в государственной собственности. Это применимо к собственности хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50 % акций (долей) находится в собственности Беларуси или ее административно-территориальных единиц, а также капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, включая капитальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения, их части на рынках и в торговых центрах.
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