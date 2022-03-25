На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым предусмотрена корректировка постановления правительства от 2 августа 1999 г. № 1196 «Об утверждении Устава железнодорожного транспорта общего пользования».

Как сообщает Национальный правовой портал, проект постановления разработан в целях:

выполнения поручений Совета Министров Республики Беларусь по реализации ранее одобренных им подходов по вопросам совершенствования механизма использования грузоотправителями парка вагонов различной принадлежности (собственности);

реализации Союзной программы по унификации регулирования транспортного рынка государств – участников Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года в области железнодорожного транспорта в части проработки унификации требований к участникам перевозочного процесса, в том числе перевозчикам, операторам (владельцам) железнодорожного подвижного состава, а также требований в отношении организации осуществления грузовых перевозок;

совершенствования положений Устава железнодорожного транспорта общего пользования с учетом практики применения.

Организатор общественного обсуждения – Министерство транспорта и коммуникаций.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 28 марта по 6 апреля 2022 г.