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КОЛИЧЕСТВО АДМИНПРОЦЕДУР В БЕЛАРУСИ СОКРАЩЕНО
10:09 29.03.2022
В Беларуси сокращено количество админпроцедур. Соответствующее постановление подписал 29 марта 2022 года премьер-министр,
Как сообщает Telegram-канал правительства Беларуси, документом оптимизируется единый перечень административных процедур, тем самым снижается нагрузка на бизнес, исключаются 239 административных процедур, в отношении 64 сокращаются сроки выполнения и по 84 упрощается порядок их осуществления (сокращается количество документов, увеличиваются сроки действия справок).
«На этом дело не заканчивается - это только первый этап и работа продолжается. Премьер поставил задачу ускорить процесс перевода административных процедур в электронный вид», - говорится в сообщении.
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