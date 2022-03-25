В Беларуси сокращено количество админпроцедур. Соответствующее постановление подписал 29 марта 2022 года премьер-министр,

Как сообщает Telegram-канал правительства Беларуси, документом оптимизируется единый перечень административных процедур, тем самым снижается нагрузка на бизнес, исключаются 239 административных процедур, в отношении 64 сокращаются сроки выполнения и по 84 упрощается порядок их осуществления (сокращается количество документов, увеличиваются сроки действия справок).

«На этом дело не заканчивается - это только первый этап и работа продолжается. Премьер поставил задачу ускорить процесс перевода административных процедур в электронный вид», - говорится в сообщении.