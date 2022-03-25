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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


НОВЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ АДМИНПРОЦЕДУР В СФЕРЕ ГОСРЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В БЕЛАРУСИ ВСТУПИЛИ В СИЛУ


12:56 28.03.2022

Постановление Государственного комитета по имуществу от 25 марта 2022 г. № 11 «Об утверждении регламентов административных процедур» вступило в силу 27 марта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, постановлением утверждены регламенты административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, предусмотренные подпунктами 16.1.1-16.1.8, 16.1.10-16.1.14 единого перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденный постановлением Совета министров от 24 сентября 2021 г. № 548, взамен, определенных главой 17 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совмина от 17 февраля 2012 г. № 156, и перечнем документов и (или) сведений, запрашиваемых подчиненными Государственному комитету по имуществу государственными организациями при осуществлении административных процедур по заявлениям юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, приведенного в приложении к постановлению Госкомимущества от 19 июня 2012 г. № 20.

Регламентами определены, в числе прочего:

особенности осуществления административных процедур территориальными и республиканскими организациями

по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним;

документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административных процедур, представляемые заинтересованным лицом, а также запрашиваемые (получаемые) уполномоченным органом самостоятельно;

сведения о документе, выдаваемом (принимаемом) уполномоченным органом по результатам осуществления административной процедуры;

порядок подачи (отзыва) административной жалобы.
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