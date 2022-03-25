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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ПРИНЯТЫ МЕРЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
11:33 28.03.2022
Лукашенко 25 марта подписал указ № 120, предусматривающий корректировку указа от 14 января 2014 года № 26 "О мерах по совершенствованию строительной деятельности", сообщает его пресс-служба.
В соответствии с документом упрощается порядок разработки и утверждения предпроектной (предынвестиционной) документации на возведение, реконструкцию, техническую модернизацию, капитальный ремонт, благоустройство и снос отдельных категорий объектов (сельскохозяйственных, нефтехимических, 5-го класса сложности и иных), а также сокращается состав такой документации.
Кроме того, создаются дополнительные условия для стимулирования государственных строительных организаций к комплексной застройке районов индивидуального жилищного строительства.
Таким организациям, включая предприятия крупнопанельного домостроения, предоставляется право выступать заказчиками по строительству жилых домов с государственной поддержкой, а также объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в районах жилой застройки.
Указом устанавливается, что денежные средства, вырученные от реализации жилых помещений, построенных государственными предприятиями за счет собственных средств, поступают в распоряжение таких организаций.
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