Лукашенко 25 марта подписал указ № 119, которым вносятся изменения в ранее изданные указы, регулирующие деятельность свободных экономических зон, сообщает его пресс-служба.

Документы приводятся в соответствие с Законом от 31 декабря 2021 года "Об изменении Закона Республики Беларусь "О свободных экономических зонах".

Согласно закону, полномочия по установлению и изменению общих площадей и границ свободных экономических зон переданы от президента правительству.