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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ПОЛУЧИЛО ПРАВО УСТАНАВЛИВАТЬ И ИЗМЕНЯТЬ ОБЩИЕ ПЛОЩАДЕИ И ГРАНИЦЫ СЭЗ
10:00 28.03.2022
Лукашенко 25 марта подписал указ № 119, которым вносятся изменения в ранее изданные указы, регулирующие деятельность свободных экономических зон, сообщает его пресс-служба.
Документы приводятся в соответствие с Законом от 31 декабря 2021 года "Об изменении Закона Республики Беларусь "О свободных экономических зонах".
Согласно закону, полномочия по установлению и изменению общих площадей и границ свободных экономических зон переданы от президента правительству.
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