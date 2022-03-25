Постановлением Совета министров № 161 от 22 марта 2022 г. утверждена Концепция национальной системы обеспечения биологической безопасности.

Как сообщает Национальный правовой портал, цель документа – реализация государственной политики в области обеспечения биологической безопасности, направленной на обеспечение защиты населения, животных, растений и окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов.

«Биологическая безопасность может быть достигнута путем реализации мер экономического, политического, организационного характера, отвечающих существующим и потенциальным видам внутренних и внешних биологических угроз», – говорится в документе.

Согласно концепции, основой необходимого уровня защищенности от биологических угроз являются: система правовых норм, регулирующих отношения в сфере биологической безопасности; согласованная деятельность республиканских органов госуправления; деятельность уполномоченных органов обеспечения биологической безопасности.

В понятие биологической безопасности концептуально входят: вся сфера санитарно-эпидемиологического благополучия населения; ветеринарно-санитарное, фитосанитарное благополучие; экологическая безопасность; безопасность среды обитания (производственная, социально-экономическая, геополитическая, экологическая и др.).

В области биологической безопасности концепция относит к национальным следующие интересы:

обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности граждан;

обеспечение защищенности биологических объектов (животных, растений, микроорганизмов) от воздействия опасных биологических факторов;

контроль имеющих распространение в стране инфекционных болезней человека, заразных болезней животных, контроль и ликвидация вредителей, инвазивных видов;

обеспечение соответствия продовольствия и растительной продукции санитарно-противоэпидемическим, ветеринарно-санитарным и фитосанитарным требованиям международных организаций и стран-импортеров в целях реализации экспортного потенциала Республики Беларусь и расширения ее присутствия на мировом рынке;

обеспечение защиты территории страны от возможных негативных последствий, связанных с ввозом, созданием, использованием и (или) распространением объектов генно-инженерной деятельности или их производных;

развитие контролируемых биотехнологий, необходимых для создания и производства средств для лечения и профилактики инфекционных болезней человека, заразных болезней животных, повышения продуктивности сельскохозяйственных животных и растений;

укрепление международных и национальных механизмов обеспечения биологической безопасности.

Согласно концепции, в комплекс мер, предпринимаемых в Беларуси для защиты населения, животных и охраны окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов и предотвращения биологических угроз, входят:

введение ограничительных мероприятий в порядке, предусмотренном законодательством;

проведение мониторинга циркуляции возбудителей инфекционных заболеваний на объектах окружающей среды, в том числе на территории природных очагов;

обеспечение функционирования системы инфекционного контроля в организациях здравоохранения;

совершенствование методов антибактериальной терапии инфекционных заболеваний людей и заразных болезней животных;

введение запрета на использование фармацевтических субстанций при разведении, выращивании и содержании животных;

развитие программ и мероприятий по сохранению редких видов диких животных и растений;

реализация мероприятий по регулированию распространения и численности инвазивных видов растений и животных;

совершенствование законодательства в области регулирования доступа к генетическим ресурсам и информации о нуклеотидных последовательностях, механизмов мониторинга их использования, а также надзора и мер ответственности за нарушение суверенных прав страны на выгоды, полученные от их применения.

Реализация государственной политики в области обеспечения биологической безопасности будет осуществляться через следующие механизмами:

нормативное правовое и нормативное техническое регулирование;

взаимодействие субъектов, принимающих участие в обеспечении биологической безопасности;

разработка и реализация программных, плановых и методических документов, направленных на достижение цели и реализацию задач государственной политики;

организация и проведение научных исследований.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.