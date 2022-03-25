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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
18:01 25.03.2022
Постановлением Совета министров № 161 от 22 марта 2022 г. утверждена Концепция национальной системы обеспечения биологической безопасности.
Как сообщает Национальный правовой портал, цель документа – реализация государственной политики в области обеспечения биологической безопасности, направленной на обеспечение защиты населения, животных, растений и окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов.
«Биологическая безопасность может быть достигнута путем реализации мер экономического, политического, организационного характера, отвечающих существующим и потенциальным видам внутренних и внешних биологических угроз», – говорится в документе.
Согласно концепции, основой необходимого уровня защищенности от биологических угроз являются: система правовых норм, регулирующих отношения в сфере биологической безопасности; согласованная деятельность республиканских органов госуправления; деятельность уполномоченных органов обеспечения биологической безопасности.
В понятие биологической безопасности концептуально входят: вся сфера санитарно-эпидемиологического благополучия населения; ветеринарно-санитарное, фитосанитарное благополучие; экологическая безопасность; безопасность среды обитания (производственная, социально-экономическая, геополитическая, экологическая и др.).
В области биологической безопасности концепция относит к национальным следующие интересы:
обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности граждан;
обеспечение защищенности биологических объектов (животных, растений, микроорганизмов) от воздействия опасных биологических факторов;
контроль имеющих распространение в стране инфекционных болезней человека, заразных болезней животных, контроль и ликвидация вредителей, инвазивных видов;
обеспечение соответствия продовольствия и растительной продукции санитарно-противоэпидемическим, ветеринарно-санитарным и фитосанитарным требованиям международных организаций и стран-импортеров в целях реализации экспортного потенциала Республики Беларусь и расширения ее присутствия на мировом рынке;
обеспечение защиты территории страны от возможных негативных последствий, связанных с ввозом, созданием, использованием и (или) распространением объектов генно-инженерной деятельности или их производных;
развитие контролируемых биотехнологий, необходимых для создания и производства средств для лечения и профилактики инфекционных болезней человека, заразных болезней животных, повышения продуктивности сельскохозяйственных животных и растений;
укрепление международных и национальных механизмов обеспечения биологической безопасности.
Согласно концепции, в комплекс мер, предпринимаемых в Беларуси для защиты населения, животных и охраны окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов и предотвращения биологических угроз, входят:
введение ограничительных мероприятий в порядке, предусмотренном законодательством;
проведение мониторинга циркуляции возбудителей инфекционных заболеваний на объектах окружающей среды, в том числе на территории природных очагов;
обеспечение функционирования системы инфекционного контроля в организациях здравоохранения;
совершенствование методов антибактериальной терапии инфекционных заболеваний людей и заразных болезней животных;
введение запрета на использование фармацевтических субстанций при разведении, выращивании и содержании животных;
развитие программ и мероприятий по сохранению редких видов диких животных и растений;
реализация мероприятий по регулированию распространения и численности инвазивных видов растений и животных;
совершенствование законодательства в области регулирования доступа к генетическим ресурсам и информации о нуклеотидных последовательностях, механизмов мониторинга их использования, а также надзора и мер ответственности за нарушение суверенных прав страны на выгоды, полученные от их применения.
Реализация государственной политики в области обеспечения биологической безопасности будет осуществляться через следующие механизмами:
нормативное правовое и нормативное техническое регулирование;
взаимодействие субъектов, принимающих участие в обеспечении биологической безопасности;
разработка и реализация программных, плановых и методических документов, направленных на достижение цели и реализацию задач государственной политики;
организация и проведение научных исследований.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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