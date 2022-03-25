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МИНЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛО ПРОГНОЗНЫЕ ИНДЕКСЫ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА 2022 ГОД
13:51 25.03.2022
Постановлением Минэкономики №3 от 17 марта 2022 г. внесены изменения и дополнения в ведомственное постановление от 26 января 2012 года № 10 «О прогнозных индексах цен в строительстве».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, среднегодовой прогнозный индекс цен в строительстве на 2022 год определен в размере 115,0%, на 2023 год – 108,2%, на 2024 год – 107,5%.
Расчетные среднегодовые прогнозные индексы стоимости строительно-монтажных работ составили: на 2022 год – 121,5%, на 2023 год – 110,3%, на 2024 год – 109,6%.
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