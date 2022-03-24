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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРОДАЖА ЖИЛЬЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ В БЕЛАРУСИ УПРОЩАЕТСЯ
10:15 25.03.2022
Лукашенко 24 марта подписал указ № 118, направленный на повышение эффективности использования государственного жилищного фонда и ускорение вовлечения в хозяйственный оборот жилых помещений, расположенных в сельской местности, сообщает его пресс-служба.
В частности, документом исключается необходимость одновременного определения рыночной и оценочной стоимости таких жилых помещений при их отчуждении на аукционе или без его проведения. Начальная цена подлежащего продаже жилья будет определяться по его оценочной стоимости. При этом Указом предусматривается возможность поэтапного понижения стоимости отчуждаемых жилых помещений вплоть до одной базовой величины.
При продаже одноквартирного или блокированного жилого дома на аукционе с начальной ценой, равной одной базовой величине, земельный участок, необходимый для обслуживания дома, предоставляется покупателю в аренду без проведения аукциона и взимания платы за право заключения договора аренды земельного участка.
Указом уточняется также порядок передачи жилых помещений, находящихся в безвозмездном пользовании хозяйственных обществ, созданных в соответствии с законодательством о приватизации, другим хозяйственным обществам и республиканским государственно-общественным объединениям.
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