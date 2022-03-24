Совет министров 22 марта принял постановление № 158 «О деятельности агентств по трудоустройству».

Как сообщает Национальный правовой портал, правовым актом утверждены Положение о порядке предоставления агентствами по трудоустройству гражданам услуг по содействию в трудоустройстве и Положение о порядке формирования и ведения Реестра агентств по трудоустройству.

Согласно первому положению, агентства при предоставлении гражданам соответствующих услуг обязаны:

заключить с гражданином договор о предоставлении услуг по содействию в трудоустройстве;

информировать его о перечне предоставляемых услуг, их стоимости и условиях оплаты;

способствовать реализации прав и законных интересов гражданина в рамках заключенного договора;

осуществлять обработку персональных данных, полученных от гражданина в целях оказания услуг по содействию в трудоустройстве, в соответствии с требованиями законодательства о персональных данных.

Что касается вопросов формирования и ведения Реестра агентств по трудоустройству, то включению в него подлежат в том числе сведения:

о полном (сокращенном при наличии) наименовании юрлица, фамилии, собственном имени, отчестве (если таковое имеется) ИП;

о регистрационном номере юрлица, ИП в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

о месте нахождения юрлица, обособленных подразделений (филиалов, представительств) юрлица (при наличии), месте жительства ИП;

о наименовании интернет-сайта юрлица, ИП (при его наличии);

о видах услуг по содействию в трудоустройстве, предоставляемых гражданам;

об исключении агентства по трудоустройству из реестра.

Информация, содержащаяся в реестре, является открытой и общедоступной. Она размещается в сети Интернет на информационных ресурсах, принадлежащих Минтруда и соцзащиты.

Также постановлением № 158 установлен перечень услуг по содействию в трудоустройстве, предоставляемых гражданам агентствами по трудоустройству.

В него включены услуги по:

предоставлению информации о спросе и предложении на рынке труда;

предоставлению достоверной информации о наличии у нанимателя свободных рабочих мест и требованиях, предъявляемых нанимателем к кандидатам;

содействию в подборе подходящего места работы:

составление (редактирование) резюме;

распространение резюме среди потенциальных нанимателей;

подготовка к собеседованию с нанимателем;

организация собеседования с нанимателем;

оказание помощи в оформлении документов, необходимых для приема на работу.

Постановление правительства от 22 октября 2016 г. № 855 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О занятости населения Республики Беларусь» признается утратившим силу.

Постановление № 158 вступает в силу с 27 марта 2022 г.