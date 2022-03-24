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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ОТКОРРЕКТИРОВАНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АГЕНТСТВ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
14:50 24.03.2022
Совет министров 22 марта принял постановление № 158 «О деятельности агентств по трудоустройству».
Как сообщает Национальный правовой портал, правовым актом утверждены Положение о порядке предоставления агентствами по трудоустройству гражданам услуг по содействию в трудоустройстве и Положение о порядке формирования и ведения Реестра агентств по трудоустройству.
Согласно первому положению, агентства при предоставлении гражданам соответствующих услуг обязаны:
заключить с гражданином договор о предоставлении услуг по содействию в трудоустройстве;
информировать его о перечне предоставляемых услуг, их стоимости и условиях оплаты;
способствовать реализации прав и законных интересов гражданина в рамках заключенного договора;
осуществлять обработку персональных данных, полученных от гражданина в целях оказания услуг по содействию в трудоустройстве, в соответствии с требованиями законодательства о персональных данных.
Что касается вопросов формирования и ведения Реестра агентств по трудоустройству, то включению в него подлежат в том числе сведения:
о полном (сокращенном при наличии) наименовании юрлица, фамилии, собственном имени, отчестве (если таковое имеется) ИП;
о регистрационном номере юрлица, ИП в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
о месте нахождения юрлица, обособленных подразделений (филиалов, представительств) юрлица (при наличии), месте жительства ИП;
о наименовании интернет-сайта юрлица, ИП (при его наличии);
о видах услуг по содействию в трудоустройстве, предоставляемых гражданам;
об исключении агентства по трудоустройству из реестра.
Информация, содержащаяся в реестре, является открытой и общедоступной. Она размещается в сети Интернет на информационных ресурсах, принадлежащих Минтруда и соцзащиты.
Также постановлением № 158 установлен перечень услуг по содействию в трудоустройстве, предоставляемых гражданам агентствами по трудоустройству.
В него включены услуги по:
предоставлению информации о спросе и предложении на рынке труда;
предоставлению достоверной информации о наличии у нанимателя свободных рабочих мест и требованиях, предъявляемых нанимателем к кандидатам;
содействию в подборе подходящего места работы:
составление (редактирование) резюме;
распространение резюме среди потенциальных нанимателей;
подготовка к собеседованию с нанимателем;
организация собеседования с нанимателем;
оказание помощи в оформлении документов, необходимых для приема на работу.
Постановление правительства от 22 октября 2016 г. № 855 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О занятости населения Республики Беларусь» признается утратившим силу.
Постановление № 158 вступает в силу с 27 марта 2022 г.
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