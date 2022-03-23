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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК НАДЗОРА ЗА ГАЗОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ В ЖИЛФОНДЕ БЕЛАРУСИ


11:44 24.03.2022

Постановлением Совета министров № 157 от 22 марта 2022 г. утверждено Положение о порядке осуществления надзора за потребителями (пользователями) газа в жилищном фонде.

Как сообщает Национальный правовой портал, положением установлен порядок организации и осуществления надзора за соблюдением потребителями (пользователями) газа требований к техническому состоянию, устройству и технической эксплуатации вводных и внутренних газопроводов, газового оборудования, инженерных систем, обеспечивающих безопасность при эксплуатации газового оборудования в жилищном фонде.

Полномочия по надзору возложены на должностных лиц государственного учреждения «Государственный энергетический и газовый надзор» – старших государственных и (или) государственных инспекторов по энергетическому и газовому надзору.

Надзор проводится при поступлении (в том числе от госорганов, газоснабжающих организаций, обслуживающих организаций, иных организаций, потребителей (пользователей) газа) информации:

об отказе проведения технического обслуживания вводных и внутренних газопроводов, газового оборудования;

об эксплуатации газового оборудования с истекшим сроком эксплуатации при отсутствии положительных результатов его диагностики;

о самовольном подключении (отключении) газового оборудования и его перестановке с применением сварки, а также переподключении на присоединительный гибкий шланг, разборке этого оборудования и его ремонте;

о неисправности инженерных систем, обеспечивающих безопасность при эксплуатации газового оборудования в жилищном фонде, а также об отсутствии актов, подтверждающих своевременное проведение проверки и прочистки таких инженерных систем;

о несоблюдении потребителями (пользователями) газа требований нормативных правовых актов, в том числе обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов в сфере газоснабжения.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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