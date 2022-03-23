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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 24 МАРТА РАСШИРЯЮТСЯ ГРАНИЦЫ МОГИЛЕВА
09:56 24.03.2022
Указом № 115 от 21 марта 2022 г. предусмотрено совершенствование административно-территориального устройства Могилева и Могилевского района.
Как сообщает Национальный правовой портал, в черту Могилева включены земельные участки юридических лиц общей площадью 0,3869 гектара, 0,459 гектара земель запаса Могилевского района и 1,4522 гектара земель дер. Затишье Вейнянского сельсовета Могилевского района. При этом из состава Могилевского района указанные участки исключены.
Данные земельные участки включены в территорию Октябрьского района Могилева.
В перечень юрлиц, земельные участки которых включаются в черту Могилева, вошли: КУП «Жилищно-ремонтно эксплуатационное управление Октябрьского района г. Могилева»; ОАО «Заднепровье»; МГКУПТ; РУП «Могилевэнерго».
Указ вступает в силу с 24 марта 2022 г.
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