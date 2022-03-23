Указом № 115 от 21 марта 2022 г. предусмотрено совершенствование административно-территориального устройства Могилева и Могилевского района.

Как сообщает Национальный правовой портал, в черту Могилева включены земельные участки юридических лиц общей площадью 0,3869 гектара, 0,459 гектара земель запаса Могилевского района и 1,4522 гектара земель дер. Затишье Вейнянского сельсовета Могилевского района. При этом из состава Могилевского района указанные участки исключены.

Данные земельные участки включены в территорию Октябрьского района Могилева.

В перечень юрлиц, земельные участки которых включаются в черту Могилева, вошли: КУП «Жилищно-ремонтно эксплуатационное управление Октябрьского района г. Могилева»; ОАО «Заднепровье»; МГКУПТ; РУП «Могилевэнерго».

Указ вступает в силу с 24 марта 2022 г.