На общественное обсуждение вынесен проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «О государственной статистике».

Как сообщает Национальный правовой портал, проект разработан в целях совершенствования норм Закона Республики Беларусь от 28 ноября 2004 г. № 345-З «О государственной статистике» с учетом: практики его применения; международных стандартов в области статистики; рекомендаций группы международных экспертов-статистиков по результатам проведения в 2019 году Глобальной оценки национальной статистической системы Республики Беларусь.

В частности, проектом закона предлагается актуализировать такие принципы, как: конфиденциальность первичных статистических данных; соразмерность нагрузки на респондентов потребностям пользователей с учетом современных реалий и требований общества к государственной статистике.

Организатор общественного обсуждения – Национальный статистический комитет.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 23 марта по 2 апреля 2022 г.