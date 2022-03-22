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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРОЕКТ ЗАКОНА О ГОССТАТИСТИКЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ
14:41 23.03.2022
На общественное обсуждение вынесен проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «О государственной статистике».
Как сообщает Национальный правовой портал, проект разработан в целях совершенствования норм Закона Республики Беларусь от 28 ноября 2004 г. № 345-З «О государственной статистике» с учетом: практики его применения; международных стандартов в области статистики; рекомендаций группы международных экспертов-статистиков по результатам проведения в 2019 году Глобальной оценки национальной статистической системы Республики Беларусь.
В частности, проектом закона предлагается актуализировать такие принципы, как: конфиденциальность первичных статистических данных; соразмерность нагрузки на респондентов потребностям пользователей с учетом современных реалий и требований общества к государственной статистике.
Организатор общественного обсуждения – Национальный статистический комитет.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 23 марта по 2 апреля 2022 г.
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