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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОАО «КАМВОЛЬ» ПОЛУЧИТ ИЗ БЮДЖЕТА 13,2 МЛН РУБЛЕЙ
12:34 23.03.2022
ОАО «Камволь» в 2022 году будет выделено из средств республиканского централизованного инновационного фонда денежные средства в размере 13 200 тыс. рублей. Об этом говорится в указе № 113 от 21 марта 2022 года.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, деньги выделяются для финансирования (в том числе выплаты авансовых платежей) строительно-монтажных, пусконаладочных работ и инженерных услуг, закупки инженерного оборудования, организации и запуска производства, разработки и выпуска
тканей, производства инновационной продукции и пополнения оборотных средств (в том числе закупки сырья и материалов, оплаты, включая погашение задолженности, топливно-энергетических ресурсов, услуг водообеспечения и водоотведения).
Совету министров поручено обеспечить дополнение перечня проектов по созданию новых производств, имеющих определяющее значение для инновационного развития Беларуси, инвестиционным проектом «Создание нового производства по выпуску конкурентоспособных тканей бизнес- и эконом-классов в условиях ОАО «Камволь» (актуализированный с учетом создания современного производства по выпуску суконных тканей)».
Персональная ответственность за целевое использование выделенных средств возложена на генерального директора ОАО «Камволь».
При этом виновные деяния должностных лиц, выразившиеся в ненадлежащем или несвоевременном исполнении норм настоящего указа, повлекшем причинение ущерба госсобственности либо существенного вреда государственным или общественным интересам, при наличии оснований влекут уголовную ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Беларуси.
Контроль за выполнением настоящего указа возложен на Комитет государственного контроля.
Указ вступил в силу со дня его официального опубликования.
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