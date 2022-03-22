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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ПОДПИСАН УКАЗ В ОТНОШЕНИИ НОВОСТНЫХ АГРЕГАТОРОВ В ИНТЕРНЕТЕ
09:57 23.03.2022
Лукашенко 22 марта подписал указ № 116 "О новостных агрегаторах в глобальной компьютерной сети Интернет", сообщает его пресс-служба.
"Документ разработан в целях повышения качества и доступности информации, предоставляемой гражданам посредством новостных агрегаторов, обеспечения защиты интересов общества и государства в данном сегменте информационного пространства", - говорится в комментарии.
Указом регулируются особенности функционирования новостных агрегаторов и правовой статус их владельцев. В частности, устанавливаются права и обязанности владельцев новостных агрегаторов. Определено, что они вправе выбирать и распространять как собственные, так и заимствованные из иных источников материалы. Также устанавливаются основания, условия и порядок применения к владельцу новостного агрегатора мер реагирования в случае нарушения им действующего законодательства.
"Указ направлен на пресечение возможности распространения владельцами новостных агрегаторов материалов интернет-ресурсов, в отношении которых в соответствии с законодательством вынесено решение об ограничении к ним доступа", - говорится в комментарии к документу.
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