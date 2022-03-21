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В БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВЫРУЧКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ГОСПОДДЕРЖКИ

10:56 22.03.2022 Постановлением Совмина № 142 от 17 марта 2022 года установлены предельные значения выручки за 2021 год для целей государственной финансовой поддержки. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, установлены следующие предельные значения выручки от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) без учета налога на добавленную стоимость за 2021 год для обратившихся за оказанием государственной финансовой поддержки в 2022 году: индивидуальных предпринимателей – 456 тыс. рублей; микроорганизаций – 3 336 тыс. рублей; малых организаций – 12 587 тыс. рублей; субъектов среднего предпринимательства Оршанского района Витебской области – 24 399 тыс. рублей. Постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2022 года.