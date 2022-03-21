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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
СТОИМОСТЬ ПРОСТАВЛЕНИЯ АПОСТИЛЯ В БЕЛАРУСИ ПОВЫСИЛАСЬ В 10 РАЗ
09:56 22.03.2022
Постановлением Совмина № 148 от 21 марта 2022 г. установлены новые ставки консульского сбора и государственной пошлины за легализацию документов и проставления апостиля.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, ставка консульского сбора при обращении в главное консульское управление Министерства иностранных дел за легализацию официального документа определена в размере 1 базовой величины (32 рубля). Ранее ставка сбора составляла 0,5 базовой величины (16 рублей).
При этом ставка государственной пошлины за проставление апостиля на официальном документе, составленном на территории Беларуси, определена в размере 5 базовых величин (160 рублей). Ранее она также составляла — 0,5 базовой величины (16 рублей).
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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