Постановлением Совмина № 148 от 21 марта 2022 г. установлены новые ставки консульского сбора и государственной пошлины за легализацию документов и проставления апостиля.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, ставка консульского сбора при обращении в главное консульское управление Министерства иностранных дел за легализацию официального документа определена в размере 1 базовой величины (32 рубля). Ранее ставка сбора составляла 0,5 базовой величины (16 рублей).

При этом ставка государственной пошлины за проставление апостиля на официальном документе, составленном на территории Беларуси, определена в размере 5 базовых величин (160 рублей). Ранее она также составляла — 0,5 базовой величины (16 рублей).

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.