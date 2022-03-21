Лукашенко подписал 21 марта указ № 112 "Об особенностях использования арендного жилья", сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, документ направлен на создание дополнительных условий для строительства арендного жилья, а также повышения эффективности его использования.

Указом предусматривается возможность строительства арендного жилья государственными организациями за счет собственных средств и (или) с привлечением кредитов, самостоятельного определения порядка и условий предоставления этого жилья в соответствии с локальными правовыми актами (в том числе коллективными договорами), а также установления размера платы за пользование таким жильем для своих работников. При этом денежные средства, полученные от сдачи построенного арендного жилья, будут оставаться у организаций и направляться на строительство нового арендного жилья, погашение кредитов, привлеченных на его строительство, а также на содержание и развитие материально-технической базы, связанной с эксплуатацией жилищного фонда.

Документом также предоставляется право исполкомам освобождать граждан от платы за пользование арендным жильем коммунального жилищного фонда, требующим ремонта, при условии его выполнения с согласия граждан за счет собственных средств.