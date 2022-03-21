Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси № 19 от 10 марта 2022 года повышены тарифы на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, которые ГПО «Белэнерго» оказывает Брестэнерго, Витебскэнерго, Гомельэнерго, Гродноэнерго, Минскэнерго, Могилевэнерго и БелАЭС.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, тарифы на услуги повышаются до 77,75 белорусского рубля за 1 МВт (ранее - 74,22 белорусского рубля за 1 МВт).

При этом для владельцев блок-станций тариф на услуги увеличится до 102,09 белорусского рубля за 1 МВт (ранее - 96,84 белорусского рубля за 1 МВт).

Постановление вступает в силу с 1 апреля 2022 года.