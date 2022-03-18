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МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРЫ БЕЛАРУСИ ПОДВЕЛО ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПОЭТАПНОГО ПЕРЕХОДА НА ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНУЮ УПАКОВКУ
11:19 21.03.2022
Министерство архитектуры и строительства подвело итоги общественного обсуждения проекта постановления Совета министров по поэтапному переходу на экологически безопасную упаковку.
Как сообщает Национальный правовой портал, проект подготовлен с целью:
корректировки постановления Совета министров от 22 июля 2014 г. № 703 «О продаже отдельных видов товаров, осуществлении общественного питания и порядке разработки и утверждения ассортиментного перечня товаров»;
исполнения пункта 8 Плана мероприятий, направленных на поэтапное снижение использования полимерной упаковки с ее замещением на экологически безопасную упаковку, утвержденного постановлением Совета министров от 13 января 2020 г. № 7 «О поэтапном снижении использования полимерной упаковки».
Свои замечания и предложения можно было высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 18 по 28 ноября 2021 г.
В установленный срок поступили замечания и (или) предложения от 4 граждан и 1 юридического лица (ОАО «Пивоваренная компания Аливария»), а также Союза «Гильдия пивоваров».
Рассмотрение поступивших в ходе обсуждения замечаний и (или) предложений по проекту осуществлено совместно с организациями, входящими в структуру Министерства, к компетенции которых относятся высказанные замечания и предложения.
В ходе обсуждения проекта наиболее актуальными стали вопросы:
величины потребления алкогольных напитков населением в разрезе их крепости;
сокращения количества отходов пластиковой тары в Республике Беларусь, а также их утилизации и переработки;
ограничения употребления алкогольных напитков в общественных местах;
влияния предлагаемых проектом ограничений на результаты финансово-хозяйственной деятельности и размер налоговых отчислений в бюджет.
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