На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым предусмотрена корректировка постановления правительства от 15 июня 2019 г. № 395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

Как сообщает Национальный правовой портал, проектом постановления предлагается ряд мер, призванных способствовать: повышению устойчивости системы государственных закупок к внешним вызовам; обеспечению бесперебойной поставки необходимых товаров (работ, услуг).

В частности, предлагается повысить ценовые пороги для проведения процедуры запроса ценовых предложений до 2000 базовых величин вместо 1000 по товарам, и до 5000 базовых величин вместо 3000 по работам (услугам). Это будет способствовать сокращению сроков проведения процедур (для запроса ценовых предложение срок – 5 рабочих дней, в то время как для конкурса или аукциона – не менее 15 календарных дней). При этом с учетом действующего законодательства у заказчиков (организаторов) будет право проведения электронного аукциона или запроса ценовых предложений на свое усмотрение.

Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 18 по 28 марта 2022 г.