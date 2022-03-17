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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УЧРЕЖДЕНЫ ФОРМЕННАЯ ОДЕЖДА И ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ СОТРУДНИКОВ ГОССТРОЙНАДЗОРА
13:07 18.03.2022
Учреждены форменная одежда и знаки различия работников органов государственного строительного надзора. Соответствующий указ № 100 "Аб форменным адзенні і знаках адрознення" 17 марта подписал Лукашенко, сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, сотрудники Госстройнадзора выполняют важные государственные задачи: осуществляют контроль за эксплуатационной надежностью и безопасностью объектов строительства.
Наличие форменной одежды со знаками различия будет визуально подтверждать статус и полномочия соответствующих должностных лиц, а также содействовать повышению их имиджа.
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