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УЧРЕЖДЕНЫ ФОРМЕННАЯ ОДЕЖДА И ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ СОТРУДНИКОВ ГОССТРОЙНАДЗОРА

13:07 18.03.2022 Учреждены форменная одежда и знаки различия работников органов государственного строительного надзора. Соответствующий указ № 100 "Аб форменным адзенні і знаках адрознення" 17 марта подписал Лукашенко, сообщает его пресс-служба. Согласно информации, сотрудники Госстройнадзора выполняют важные государственные задачи: осуществляют контроль за эксплуатационной надежностью и безопасностью объектов строительства. Наличие форменной одежды со знаками различия будет визуально подтверждать статус и полномочия соответствующих должностных лиц, а также содействовать повышению их имиджа.