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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ОТМЕНЕНЫ ВЫВОЗНЫЕ ПОШЛИНЫ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ ДЕРЕВООБРАБОТКИ НА ЭКСПОРТ
12:05 17.03.2022
Постановлением Совета министров № 140 от 16 марта 2022 года отменены вывозные пошлины на отдельные виды продукции деревообработки при их реализации на экспорт (щепа, пиломатериалы за исключением необрезных, ДВП, ДСП, ОСП, фанера).
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, приостановлены требования по обязательной биржевой торговле на отдельные виды продукции деревообработки при их реализации на экспорт (топливная древесина, пиломатериалы) и исключение условия обязательной биржевой торговли щепой на экспорт.
При этом нормы постановления «не распространяется на случаи вывоза лесоматериалов и продукции деревообработки в государства, включенные в перечень иностранных государств, совершающих недружественные
действия в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц, определенный Советом министров».
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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