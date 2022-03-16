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НА АВТОДОРОГАХ БЕЛАРУСИ ВВОДЯТСЯ ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НАГРУЗОК НА ОСИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ


17:59 16.03.2022

Постановлением Министерства транспорта и коммуникаций № 3 от 25 февраля 2022 г. вводятся временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин в отношении республиканских автомобильных дорог общего пользования.

Как сообщает Национальный правовой портал, документом определен перечень республиканских автомобильных дорог, в отношении которых нагрузки на оси транспортных средств, самоходных машин ограничиваются с 25 марта по 20 апреля 2022 г. (весенний период). При этом на республиканских автомобильных дорогах и их участках, не включенных в перечень, допускается максимальная нагрузка на одиночную ось 9 тонн.

В летний период с 23 мая по 31 августа 2022 г. на республиканских автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием с 11.00 до 20.00 включительно при дневной температуре воздуха выше 25 °С допускается максимальная нагрузка на одиночную ось не более 6 тонн.

Также правовым актом установлено, на какие транспортные средства не распространяются вышеуказанные временные ограничения. В частности, к ним отнесены:

транспортные средства, осуществляющие перевозки пассажиров, живых животных, цветов, грузов гуманитарной помощи, лекарственных средств и иных грузов, для сохранности которых требуется соблюдение специального температурного и санитарно-гигиенического режимов;

транспортные средства, осуществляющие перевозки сушенки торфяной;

колесные тракторы, используемые в сельском хозяйстве.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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