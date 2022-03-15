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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ПРОДЛЕН СРОК ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА КОДЕКСА ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
12:09 16.03.2022
На 10 дней продлевается срок общественного обсуждения проекта Кодекса гражданского судопроизводства Республики Беларусь.
Как сообщает Национальный правовой портал, проект направлен на:
унификацию норм гражданского процессуального и хозяйственного процессуального законодательства, регулирующих схожие процессуальные отношения;
создание качественного, понятного для судей и участников процесса единого процессуального регламента, соответствующего требованиям и запросам общества, отражающего особенности белорусской судебной системы.
Предметом правового регулирования проекта являются общественные отношения, возникающие при рассмотрении и разрешении дел:
искового производства, вытекающих из гражданских, экономических, семейных, трудовых, жилищных, финансовых, земельных и других правоотношений;
возникающих из административных и иных публичных правоотношений;
приказного производства;
особого производства;
иных, отнесенных к компетенции судов.
Организатор общественного обсуждения – Верховный суд Беларуси.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси по 25 марта 2022 г.
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