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В БЕЛАРУСИ ПРОДЛЕН СРОК ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА КОДЕКСА ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

12:09 16.03.2022 На 10 дней продлевается срок общественного обсуждения проекта Кодекса гражданского судопроизводства Республики Беларусь. Как сообщает Национальный правовой портал, проект направлен на: унификацию норм гражданского процессуального и хозяйственного процессуального законодательства, регулирующих схожие процессуальные отношения; создание качественного, понятного для судей и участников процесса единого процессуального регламента, соответствующего требованиям и запросам общества, отражающего особенности белорусской судебной системы. Предметом правового регулирования проекта являются общественные отношения, возникающие при рассмотрении и разрешении дел: искового производства, вытекающих из гражданских, экономических, семейных, трудовых, жилищных, финансовых, земельных и других правоотношений; возникающих из административных и иных публичных правоотношений; приказного производства; особого производства; иных, отнесенных к компетенции судов. Организатор общественного обсуждения – Верховный суд Беларуси. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси по 25 марта 2022 г.