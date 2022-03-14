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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НОВЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ АДМИНПРОЦЕДУР В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ
11:50 15.03.2022
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства энергетики «Об утверждении регламентов административных процедур».
Как сообщает Национальный правовой портал, утверждаются следующие регламенты административных процедур в отношении субъектов хозяйствования:
по подпункту 3.7.1 «Получение акта осмотра (допуска) электроустановки»;
по подпункту 3.7.2 «Получение акта осмотра (допуска) теплоустановки и (или) тепловой сети»;
по подпункту 3.9.7 «Получение заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства разрешительной и проектной документации (в части энергетической безопасности)».
Регламенты подготовлены с учетом требований к регламентам административных процедур, установленных приложением к указу от 25 июня 2021 г. № 240 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования».
Организатор общественного обсуждения – Министерство энергетики Республики Беларусь.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 15 по 24 марта 2022 г.
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