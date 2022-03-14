Постановлением Совета министров № 137 от 13 марта временно запрещен вывоз отдельных видов товаров.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, в перечне независимо от страны происхождения товаров - мука из пшеницы мягкой и спельты, крупа грубого помола из гречихи, обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки.

Временный запрет на вывоз распространяется и на товары, которые помещены под таможенные процедуры в Беларуси до вступления в силу постановления и фактический вывоз которых за пределы страны осуществляется после вступления в силу документа.

Не распространяется запрет на товары, вывозимые за пределы Беларуси для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства, а также в качестве припасов. Запрет не касается также международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС и начинающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС и заканчивающихся в государстве - члене ЕАЭС, а также товаров, помещенных под таможенные процедуры в другом государстве - члене ЕАЭС и перевозимых транзитом через территорию Беларуси.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и действует в течение трех месяцев.