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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН ПОЛУЧАТ МАТПОМОЩЬ КО ДНЮ ПОБЕДЫ
18:00 14.03.2022
Совет министров 12 марта принял постановление № 136 «О материальной помощи отдельным категориям граждан ко Дню Победы в 2022 году».
Как сообщает Национальный правовой портал, матпомощь будет оказана постоянно проживающим в Республике Беларусь получателям пенсии от Республики Беларусь и (или) из других государств в соответствии с международными договорами Республики Беларусь в области социального (пенсионного) обеспечения.
Ее размер составит 1800 рублей для:
инвалидов и участников Великой Отечественной войны, лиц, принимавших участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 г.;
лиц, принимавших участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943 – 1945 годах.
1000 рублей получат:
лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;
лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;
лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. и награжденные медалью «За оборону Ленинграда», и лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
Выплаты в размере 750 рублей получат:
члены семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших), пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны (супруги, не вступившие в новый брак, дети – инвалиды с детства (в том числе усыновленные, удочеренные), другие иждивенцы, которым установлено повышение пенсии по указанным основаниям в соответствии с законодательством);
бывшие узники фашистских концлагерей, тюрем, гетто и иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны, которым установлено повышение пенсии по указанному основанию в соответствии с законодательством;
инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий.
Матпомощь будет выплачена с 25 апреля по 6 мая 2022 г.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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