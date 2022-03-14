Совет министров 12 марта принял постановление № 136 «О материальной помощи отдельным категориям граждан ко Дню Победы в 2022 году».

Как сообщает Национальный правовой портал, матпомощь будет оказана постоянно проживающим в Республике Беларусь получателям пенсии от Республики Беларусь и (или) из других государств в соответствии с международными договорами Республики Беларусь в области социального (пенсионного) обеспечения.

Ее размер составит 1800 рублей для:

инвалидов и участников Великой Отечественной войны, лиц, принимавших участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 г.;

лиц, принимавших участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943 – 1945 годах.

1000 рублей получат:

лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;

лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;

лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. и награжденные медалью «За оборону Ленинграда», и лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Выплаты в размере 750 рублей получат:

члены семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших), пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны (супруги, не вступившие в новый брак, дети – инвалиды с детства (в том числе усыновленные, удочеренные), другие иждивенцы, которым установлено повышение пенсии по указанным основаниям в соответствии с законодательством);

бывшие узники фашистских концлагерей, тюрем, гетто и иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны, которым установлено повышение пенсии по указанному основанию в соответствии с законодательством;

инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий.

Матпомощь будет выплачена с 25 апреля по 6 мая 2022 г.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.