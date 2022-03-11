Постановлениями Минстройархитектуры №24 и №25 от 25 февраля 2022 года определены перечни многоквартирных и индивидуальных жилых домов (включая объекты инженерной и транспортной инфраструктуры), строительство и финансирование которых в 2022 году будет проводиться с использованием льготных кредитных ресурсов.

Как сообщает пресс-служба Минстройархитектуры, постановлением № 24 установлены перечни таких домов в Минске. Постановлением №25 установлены соответствующие перечни домов в Минской области.

Кроме того, утверждены перечни жилых домов, строительство и финансирование которых в 2022 году запланировано в сельскохозяйственных организациях с использованием льготных кредитных ресурсов.

В перечнях указаны наименование и место расположения объектов, а также объем льготных кредитных ресурсов.

Постановления вступают в силу после их официального опубликования.