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МНС ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ВОПРОСЫ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ТОВАРОВ

14:10 12.03.2022 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым вносятся изменения в постановление правительства № 250 от 23 апреля 2021 г. Как сообщает Национальный правовой портал, предметом правового регулирования проекта постановления являются общественные отношения, связанные с внедрением: механизма прослеживаемости товаров, предусмотренного указом от 29.12.2020 № 496 «О прослеживаемости товаров»; механизма прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза, в соответствии с соглашением о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза. В частности, проектом постановления расширяется перечень товаров, сведения об обороте которых являются предметом прослеживаемости. Организатор общественного обсуждения – Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 12 по 21 марта 2022 г.