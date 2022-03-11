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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МНС ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ВОПРОСЫ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ТОВАРОВ
14:10 12.03.2022
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым вносятся изменения в постановление правительства № 250 от 23 апреля 2021 г.
Как сообщает Национальный правовой портал, предметом правового регулирования проекта постановления являются общественные отношения, связанные с внедрением:
механизма прослеживаемости товаров, предусмотренного указом от 29.12.2020 № 496 «О прослеживаемости товаров»;
механизма прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза, в соответствии с соглашением о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза.
В частности, проектом постановления расширяется перечень товаров, сведения об обороте которых являются предметом прослеживаемости.
Организатор общественного обсуждения – Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 12 по 21 марта 2022 г.
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