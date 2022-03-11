Постановлением Совета министров № 125 от 11 марта 2022 года продлен запрет на вывоз из Беларуси основных видов зерна.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, запрет распространяется на вывоз пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, гречихи, просо, тритикале, прочих злаков, дробленое зерно, а также семян рапса, подсолнечника, жом свекловичный, жмых, шрот из семян рапса или кользы, с низким содержанием эруковой кислоты.

Причем вывоз зерновых из Беларуси запрещается вне зависимости от страны их происхождения, в том числе в государства - члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Постановление не распространяется на товары, вывозимые для оказания международной гуманитарной помощи, перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС, а также помещенные под таможенные процедуры в государстве – члене ЕАЭС, отличном от Беларуси, перемещаемые транзитом через ее территорию.

Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении Беларусью данной меры нетарифного регулирования, а также внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии предложение о введении на таможенной территории ЕАЭС временной аналогичной меры.

Постановление вступило в силу после его официального опубликования и действует в течение шести месяцев.