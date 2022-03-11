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МИНФИН БЕЛАРУСИ ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ОТЧЕТНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
10:09 12.03.2022
Министерство финансов Беларуси разработало проект постановления «Об изменении постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016 г. № 43».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, документ разработан в целях оптимизации состава представляемой отчетности на рынке ценных бумаг и содержащихся в ней сведений.
Предложения по проекту постановления могут представляться в период с 15 до 25 марта 2022 года в электронном виде на адрес электронной почты с пометкой «ПМФ 43».
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