Министерство финансов Беларуси разработало проект постановления «Об изменении постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016 г. № 43».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, документ разработан в целях оптимизации состава представляемой отчетности на рынке ценных бумаг и содержащихся в ней сведений.

Предложения по проекту постановления могут представляться в период с 15 до 25 марта 2022 года в электронном виде на адрес электронной почты с пометкой «ПМФ 43».