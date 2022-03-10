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ОРГАНИЗАЦИЯМ АПК БЕЛАРУСИ БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ
12:41 11.03.2022
Постановлением Совета министров № 119 от 3 марта 2022 года определены организации агропромышленного комплекса, которым будут предоставлены в 2022 году субсидии из средств республиканского бюджета на уплату части процентов за пользование банковскими кредитами.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, в список получателей субсидий вошли ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод», ОАО «Витебский мясокомбинат», ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат», ОАО «Молоко» (Витебск), ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат», ОАО «Полоцкий молочный комбинат», ОАО «Поставский молочный завод», УП «Глубокский мясокомбинат».
Субсидии по предоставленным в белорусских рублях кредитам будут выплачиваться в размере 30% ставки рефинансирования Национального банка, действующей в соответствующем периоде начисления процентов. По кредитам в иностранной валюте - в размере 30% ставки по кредиту, но не более 2,5% годовых (в белорусских рублях по официальному курсу Нацбанка, установленному на день перечисления субсидий).
Постановление вступило в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2022 г.
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