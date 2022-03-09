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СОВМИН УТВЕРДИЛ НАЦПЛАН ПО СНИЖЕНИЮ УГЛЕРОДНЫХ ВЫБРОСОВ В АВИАЦИИ
13:49 10.03.2022
Постановлением Совмина № 112 от 3 марта 2022 утвержден Национальный план действий по снижению выбросов диоксида углерода эксплуатантами гражданских воздушных судов Беларуси
Как сообщает Telegram-канал Минтранса Беларуси, цель документа - поэтапное внедрение глобальной системы рыночных мер для международной авиации посредством программы «Система компенсации и сокращения выбросов углерода для международной авиации» (CORSIА).
Ожидается, что реализация постановления будет содействовать достижению целей ИКАО в области компенсации и сокращения выбросов диоксида углерода, предотвращению опасных изменений климата и снижению концентрации парниковых газов в атмосфере.
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