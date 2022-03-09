Министерство антимонопольного регулирования и торговли вынесло на общественное обсуждение проект постановления Совета министров, которым вносятся изменения в постановление правительства № 229 «О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств» от 15 марта 2012 г.

Как сообщает Национальный правовой портал, проект направлен на совершенствование регулирования отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств; развитие конкуренции; предотвращение необоснованного посредничества.

Документ предусматривает:

закрепление норм, которые позволят в зависимости от уровня локализации предоставлять дополнительные преференции промышленной продукции;

возможность приобретения продуктов растениеводства из стабилизационных фондов с применением процедуры закупки из одного источника;

изменение приложения 32 к постановлению Совета министров Республики Беларусь №229 от 15 марта 2012 г, определяющего минимальную долю закупок белорусских товаров;

изменение перечня товаров (работ, услуг), на закупки которых за счет собственных средств не распространяется действие постановления Совета министров Республики Беларусь №229 от 15 марта 2012 г.

Общественное обсуждение проекта постановления пройдет на белорусском правовом форуме с 9 по 19 марта 2022 г.