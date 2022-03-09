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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
TURKCELL ВЛОЖИТ В МОБИЛЬНУЮ СВЯЗЬ В БЕЛАРУСИ НЕ МЕНЕЕ $100 МЛН - УКАЗ
10:00 10.03.2022
Лукашенко подписал указ № 78 "О реализации инвестиционного проекта", сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, документ принят «в целях дальнейшего развития в Беларуси рынка телекоммуникационных услуг».
В частности, турецкий телекоммуникационный холдинг Turkcell совместно со своей дочерней компанией «БеСТ» (бренд life :)) в 2022-2032 годах реализует инвестиционный проект "Развитие, модернизация и оснащение сети сотовой подвижной электросвязи».
Минсвязи поручено заключить с турецкой компаний инвестиционный договор, предусматривающий инвестиции на сумму не менее $100 млн.
В указе имеются пункты «для служебного пользования» и предусмотрены различного рода налоговые и таможенные льготы.
Так, за услугу по пропуску трафика между сетями операторов сотовой связи (интерконнект) ЗАО «БеСТ» будет уплачивать 0,001 рубля за 1 минуту соединения. Такой тариф для life :) будет действовать в течение 5 лет с момента подписания инвестдоговора.
Контроль за выполнением указа возложен на Совет министров.
Документ вступает в силу после его официального опубликования.
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