Лукашенко подписал указ № 78 "О реализации инвестиционного проекта", сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, документ принят «в целях дальнейшего развития в Беларуси рынка телекоммуникационных услуг».

В частности, турецкий телекоммуникационный холдинг Turkcell совместно со своей дочерней компанией «БеСТ» (бренд life :)) в 2022-2032 годах реализует инвестиционный проект "Развитие, модернизация и оснащение сети сотовой подвижной электросвязи».

Минсвязи поручено заключить с турецкой компаний инвестиционный договор, предусматривающий инвестиции на сумму не менее $100 млн.

В указе имеются пункты «для служебного пользования» и предусмотрены различного рода налоговые и таможенные льготы.

Так, за услугу по пропуску трафика между сетями операторов сотовой связи (интерконнект) ЗАО «БеСТ» будет уплачивать 0,001 рубля за 1 минуту соединения. Такой тариф для life :) будет действовать в течение 5 лет с момента подписания инвестдоговора.

Контроль за выполнением указа возложен на Совет министров.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.