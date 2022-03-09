В Беларуси с 1 апреля 2022 г. вводится государственный стандарт на изделия никотиносодержащие нетабачные орального потребления.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, СТБ 2601-2022 «Изделия никотиносодержащие нетабачные орального потребления. Общие технические условия» устанавливает требования к нетабачным никотиносодержащим изделиям орального потребления, в том числе к сырью и материалам, упаковке, маркировке. Также стандарт содержит правила приемки и методы контроля, в частности, определения массовой доли никотина.

По показателям безопасности пищевое сырье, пищевые добавки, ароматизаторы, упаковка и укупорочные средства, используемые при изготовлении и упаковывании данных изделий, должны соответствовать требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС).

Маркировка потребительской и транспортной упаковки должна быть понятной, легкочитаемой, достоверной и не должна вводить в заблуждение потребителей. При этом надписи, знаки, символы должны быть контрастными фону, на который нанесена маркировка.

СТБ 2601-2022 разработан Белорусским государственным институтом стандартизации и сертификации и Белорусским государственным институтом метрологии.

Его применение позволит изготовителям и поставщикам обеспечить выполнение положений постановления Совета министров № 8 от 6 января 2022 г.

В соответствии с ним с 1 апреля 2022 г. нетабачные никотиносодержащие изделия орального способа потребления, никотиносодержащие жидкости для электронных систем курения и электронные системы курения с жидкостями для них, конструктивно входящими в состав таких систем, будут подлежать обязательной сертификации. Следовательно, при обращении такой продукции на рынке республики обязательным будет наличие сертификата соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь. Исключение составляет данная продукция, изготовленная в республике или ввезенная на ее территорию до указанной даты.

В настоящее время БелГИМ и Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации аккредитованы на проведение испытаний и работ по подтверждению соответствия нетабачных никотиносодержащих изделий.