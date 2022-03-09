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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УСТАНОВЛЕНЫ НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ ВЫРУЧКИ ПРЕДПРИЯТИЙ НА СОДЕРЖАНИЕ АППАРАТОВ ГОСКОНЦЕРНОВ
12:33 09.03.2022
Постановлением Совмина № 109 от 3 марта 2022 года установлены нормативы отчислений от выручки от реализации продукции (работ, услуг), осуществляемых организациями, входящими в состав государственных концернов, подчиненных правительству, на содержание аппаратов этих концернов в 2022 г.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, размер отчислений входящих в концерн «Белпищепром» предприятий составит 0,198% от выручки от реализации продукции (работ, услуг); в концерн «Белнефтехим» — 0,05%; в концерн «Беллегпром» — 0,25%; в концерн «Беллесбумпром» — 0,16%.
Постановление вступило в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2022 г.
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