Постановлением Совмина № 109 от 3 марта 2022 года установлены нормативы отчислений от выручки от реализации продукции (работ, услуг), осуществляемых организациями, входящими в состав государственных концернов, подчиненных правительству, на содержание аппаратов этих концернов в 2022 г.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, размер отчислений входящих в концерн «Белпищепром» предприятий составит 0,198% от выручки от реализации продукции (работ, услуг); в концерн «Белнефтехим» — 0,05%; в концерн «Беллегпром» — 0,25%; в концерн «Беллесбумпром» — 0,16%.

Постановление вступило в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2022 г.