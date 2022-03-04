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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСЗАКУПОК
10:00 09.03.2022
Постановлением Совмина № 113 от 3 марта 2022 года внесены изменения в порядок проведения госзакупок.
«В Беларуси изменен перечень товаров, страна происхождения которых для целей государственных закупок подтверждается выпиской из евразийского реестра промышленных товаров», - говорится в сообщении МАРТ.
В нем также отмечается, что это необходимо учитывать при установлении условий применения префпоправки и условий допуска иностранных товаров.
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