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В БЕЛАРУСИ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСЗАКУПОК

10:00 09.03.2022 Постановлением Совмина № 113 от 3 марта 2022 года внесены изменения в порядок проведения госзакупок. «В Беларуси изменен перечень товаров, страна происхождения которых для целей государственных закупок подтверждается выпиской из евразийского реестра промышленных товаров», - говорится в сообщении МАРТ. В нем также отмечается, что это необходимо учитывать при установлении условий применения префпоправки и условий допуска иностранных товаров.