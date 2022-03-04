Верховный суд направил в Национальный центр правовой информации для публичного обсуждения проект Кодекса гражданского судопроизводства Республики Беларусь.

Как сообщает Верховный суд, порядок осуществления судами общей юрисдикции гражданского судопроизводства, судопроизводства по экономическим делам установлен соответствующими процессуальными кодексами: Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь и Хозяйственным процессуальным кодексом Республики Беларусь.

Вопрос об изменении этих кодексов возник в связи с объединением хозяйственных и общих судов в одну систему и необходимостью унификации норм гражданского процессуального и хозяйственного процессуального законодательства. Наиболее приемлемым и эффективным способом такой унификации представлялась подготовка единого процессуального кодекса.

Основная цель проведенной работы по унификации гражданского и хозяйственного процессуального законодательства – укрепление гарантий прав граждан и юридических лиц на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство, повышение уровня законности и правовой определенности, своевременное и правильное разрешение споров в судебном порядке.

В процессе подготовки единого процессуального кодекса особое внимание уделено устранению неэффективных процедур, внедрению современных процессуальных норм и институтов, использованию прогрессивных наработок и достижений науки, опыта и законодательных новел как отечественных, так и зарубежных стран, в первую очередь – участниц ЕАЭС.

Сближение двух действующих процессуальных регламентов (ГПК и ХПК) позволит минимизировать риски возможных пробелов, расхождений, коллизий в регулировании процедуры по гражданским и экономическим делам.

По структуре предлагаемый для рассмотрения проект Кодекса гражданского судопроизводства Республики Беларусь состоит из Общей и Особенной частей.

В проекте Общей части предусматриваются положения, которые будут едиными для всех судов общей юрисдикции и применяться на всех стадиях судопроизводства.

В данном случае речь идет о положениях, закрепляющих единую терминологию, принципы судопроизводства, регламентирующих вопросы подведомственности, подсудности представления доказательств и доказывания, унификации институтов примирения и т.д.

В целях обеспечения гармонизации социальных отношений унифицированы существующие формы примирения.

С учетом развития информационных технологий и процессов цифровизации осовременены способы извещения сторон и участников процесса, а также использования систем видео-конференц-связи и иных технических средств связи; вводится понятие «электронные доказательства».

В проект Особенной части включены положения, регулирующие возбуждение производства по делу, подготовку дела к судебному разбирательству, рассмотрение дела в суде первой инстанции в исковом (в том числе заочном), приказном, упрощенном, особом производствах, производстве по делам, вытекающим из административных и иных публичных правоотношений, а также пересмотр судебных постановлений (решений, определений) в апелляционном, кассационном порядке, в порядке надзора, по вновь открывшимся обстоятельствам, международный гражданский процесс.

Закреплена возможность процессуального обращения в виде электронного документа не только юридических лиц, но и граждан. Этот документ должен будет удостоверяться электронной цифровой подписью заявителя или его представителя.

Устанавливаются единые правила подготовки дела к судебному разбирательству как в районном (городском), так и экономическом суде, предусматриваются более гибкие формы такой подготовки (опрос сторон, возможности проведения предварительного судебного заседания).

Предлагается введение нового института – коллективных исков (когда имеется общий по отношению к каждому члену группы ответчик), который призван упростить рассмотрение групповых споров, сэкономить время и деньги истцов.

Предусматривается единый институт заочного производства, существующий в настоящее время только при рассмотрении гражданских дел, который является инструментом оптимизации судебного процесса и позволяет завершить его в отсутствие ответчика.

Предлагается новый вид гражданского судопроизводства – упрощенное производство, суть которого заключается в возможности рассмотрения дела по письменным материалам без проведения судебного заседания и вызова сторон; с сокращенными сроками разрешения дела, составления мотивировки и обжалования решения. Это будет способствовать экономии временных и материальных затрат лиц, участвующих в деле, и суда, повышению уровня доступности и эффективности правосудия.

Разработана универсальная модель приказного производства с сохранением круга дел, подсудных районным (городским) и экономическим судам, и учетом особенностей производства в этих судах. За основу приняты положения ГПК.

В основу нового вида производства по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, взяты положения ХПК, при этом учтены особенности рассмотрения отдельных категорий дел, предусмотренных ГПК.

Производства, не относящиеся к исковому, приказному, особому, по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, в проекте включены в подраздел «Иные виды производств». В этом подразделе закреплены: производство по заявлению об отмене решения трудового арбитража; производство по делам об экономической несостоятельности (банкротстве) и спорам, связанным с экономической несостоятельностью (банкротством).

В результате унификации правил международного гражданского процесса ГПК и норм ХПК о рассмотрении дел с участием иностранных лиц разработано единое регулирование международного гражданского процесса; разработан порядок признания и приведения в исполнение международных медиативных соглашений, схожий с порядком признания и приведения в исполнение решения иностранного суда, иностранного третейского суда (арбитража).

Предлагается новый подход при обжаловании судебных постановлений, который призван модернизировать существующую модель правосудия с учетом современных общественных отношений.

Так, при обжаловании судебных постановлений предусматривается переход всех судов к пересмотру судебных постановлений в трех судебных инстанциях:

апелляционное производство – призвано обеспечить объективную проверку правильности установления судом первой инстанции фактических обстоятельств дела, применения норм материального и процессуального права, соблюдения норм гражданского процессуального права, а также принятия исчерпывающих мер к окончательному разрешению дела по существу. За основу этого вида судопроизводства взята модель ГПК;

кассационное производство (это новый вид производства) – дополнительная форма проверки судебных постановлений, вступивших в законную силу, по вопросам правильности применения материального и (или) процессуального права. В настоящее время этот вид судопроизводства характерен только для ХПК;

надзорное производство – характеризуется исключительными основаниями к пересмотру вступивших в законную силу судебных постановлений, сопряженными с нарушением единообразия применения судами норм права, а также государственных и общественных интересов (в том числе прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц). Установление исключительного по своему характеру судебного надзора только на уровне Верховного Суда Республики Беларусь. Предполагается, что в целях исключения множественности надзорных инстанций завершающей судебной инстанцией при обжаловании вступивших в законную силу судебных постановлений будет являться коллегиальный орган – Президиум Верховного Суда Республики Беларусь.

В суде апелляционной инстанции доказывание будет производиться на основании имеющихся в деле доказательств и лишь в исключительных случаях на основании новых, дополнительно представленных доказательств, если суд апелляционной инстанции признает, что они не могли быть представлены участниками процесса в суде первой инстанции в силу объективных причин. Представление новых доказательств в суде кассационной и надзорной инстанций не предусматривается.

В целях исключения осуществления экономическими судами области (города Минска) судопроизводства одновременно в качестве судов первой и апелляционной инстанций функции апелляционных инстанций экономических судов передаются вновь учреждаемому единому для всей республики Апелляционному экономическому суду, что будет содействовать укреплению доверия к судебной системе.

Кроме того, вводится возможность апелляционного порядка пересмотра решений Верховного Суда Республики Беларусь, что обеспечит единый порядок судопроизводства и предоставит лицам, участвующим в деле, равную возможность проверки законности и обоснованности решения до вступления его в законную силу.

Принятие проекта будет способствовать дальнейшему совершенствованию процедуры рассмотрения гражданских и экономических дел, созданию качественного, жизнеспособного, понятного для участников процесса единого процессуального регламента, соответствующего требованиям и запросам общества, отражающего особенности национальной судебной системы.