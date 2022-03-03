|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ФОРМЫ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНИЛИСЬ
09:53 04.03.2022
В Беларуси изменились формы налоговых деклараций. Об этом сообщает Министерство по налогам и сборам (МНС).
В частности, с 2 марта 2022 года вступило в силу постановление МНС № 3 от 31 января 2022 года, которым установлена форма налоговой декларации (расчета) по налогу на добавленную стоимость при электронной дистанционной продаже товаров; форма налоговой декларации (расчета) налогового агента по подоходному налогу с физических лиц.
Кроме того, внесены изменения и дополнения в формы налоговых деклараций (расчетов) по другим налогам и сборам и в порядок их заполнения.
Более подробно ознакомиться с постановлением можно на сайте МНС.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 03.03.2022
Курсы в банках
на 04.03.2022
Конвертация в банках
на 04.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте