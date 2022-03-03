В Беларуси изменились формы налоговых деклараций. Об этом сообщает Министерство по налогам и сборам (МНС).

В частности, с 2 марта 2022 года вступило в силу постановление МНС № 3 от 31 января 2022 года, которым установлена форма налоговой декларации (расчета) по налогу на добавленную стоимость при электронной дистанционной продаже товаров; форма налоговой декларации (расчета) налогового агента по подоходному налогу с физических лиц.

Кроме того, внесены изменения и дополнения в формы налоговых деклараций (расчетов) по другим налогам и сборам и в порядок их заполнения.

Более подробно ознакомиться с постановлением можно на сайте МНС.