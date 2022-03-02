|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИКАМ РАЗРЕШИЛИ ПРИНИМАТЬ НАЛИЧНУЮ ВАЛЮТУ ДО КОНЦА 2022 ГОДА
11:53 03.03.2022
Постановлением Совета министров и Национального банка № 108/5 от 2 марта 2022 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим международные автоперевозки, разрешено принимать в качестве оплаты на территории иностранных государств наличную иностранную валюту до 1 января 2023 г.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, полученная сумма за экспортируемые транспортные услуги не должна превышать 1 тыс. базовых величин (сейчас она составляет 32 рубля) по каждому договору и (или) заявке, заказу поручению, другому документу.
Постановление вступило в силу после его официального опубликования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 02.03.2022
Курсы в банках
на 03.03.2022
Конвертация в банках
на 03.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте