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В БЕЛАРУСИ ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИКАМ РАЗРЕШИЛИ ПРИНИМАТЬ НАЛИЧНУЮ ВАЛЮТУ ДО КОНЦА 2022 ГОДА

11:53 03.03.2022 Постановлением Совета министров и Национального банка № 108/5 от 2 марта 2022 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим международные автоперевозки, разрешено принимать в качестве оплаты на территории иностранных государств наличную иностранную валюту до 1 января 2023 г. Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, полученная сумма за экспортируемые транспортные услуги не должна превышать 1 тыс. базовых величин (сейчас она составляет 32 рубля) по каждому договору и (или) заявке, заказу поручению, другому документу. Постановление вступило в силу после его официального опубликования.