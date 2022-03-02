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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ ЧЕКИ «ЖИЛЬЕ»


09:57 03.03.2022

Решением Витебского облисполкома № 105 от 28 февраля 2021 года проиндексированы именные приватизационные чеки «Жилье».

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, индекс роста стоимости строительства жилья по сравнению с его стоимостью на 31 декабря 1991 года для индексации чеков «Жилье» установлен в размере 24,94.

Это первая индексация в 2022 году. В прошлом году чеки «Жилье» в Витебской области индексировались четыре раза.
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