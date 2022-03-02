Решением Витебского облисполкома № 105 от 28 февраля 2021 года проиндексированы именные приватизационные чеки «Жилье».

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, индекс роста стоимости строительства жилья по сравнению с его стоимостью на 31 декабря 1991 года для индексации чеков «Жилье» установлен в размере 24,94.

Это первая индексация в 2022 году. В прошлом году чеки «Жилье» в Витебской области индексировались четыре раза.