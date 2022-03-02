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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МЕСТА И УСЛОВИЯ ПРОМЫСЛОВОГО ВЫЛОВА УГРЯ В 2022 ГОДУ ОПРЕДЕЛЕНЫ В БЕЛАРУСИ


15:13 02.03.2022

Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды № 19 от 21 февраля 2022 года определены места и условия промыслового вылова угря без соблюдения промысловой меры в рыболовных угодьях Беларуси в 2022 г.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, промысловый вылов угря стационарными ловушками без соблюдения промысловой меры осуществляется с 1 апреля по 30 мая в Минской области на реке Свирянка (Свирница); с 10 апреля по 8 июня в Витебской области на реках Друйка и Дрисвята.

Кроме того, установлен перечень водоемов в радиусе не более 250 м от мест впадения, истока водотоков или соединения с другими водными объектами, на которых разрешен промысловый вылов угря без соблюдения промысловой меры переносными ловушками с ячеей не менее 16 мм. Устанавливать ловушки можно в определенных местах на озерах Укля, Висяты, Иказнь, Дривяты, Войсо, Струсто, Неспиш, Болойсо, Недрово, Снуды, Волос Северный, Большие Швакшты, Сита, Важа, Туросы.

Помимо этого, указан перечень водотоков, на которых возможен промысловый вылов угря переносными ловушками с ячеей не менее 16 мм. Для установки ловушек определены участки на реках Окуневка, Рака, Друйка, Дробня, Скема, Нарочанка, Смолка, Свирянка (Свирница), Мяделка, а также протока между озерами Струсто и Войсо.
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