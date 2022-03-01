Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 8 ноября 2021 г. № 78 установлены единые требования по разработке секторальными советами квалификаций проектов профессиональных стандартов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, постановлением утверждены две инструкции:

Инструкция о порядке разработки проектов профессиональных стандартов, в которой устанавливаются общие правила разработки, формирования, структура и содержание профессионального стандарта, а также новый Макет профессионального стандарта;

Инструкция о порядке оценки качества проектов профессиональных стандартов устанавливает требования по организации проведения оценки качества (экспертизы) проекта профессионального стандарта.

Инструкцией о разработке проектов профессиональных стандартов детально описываются действия секторального совета квалификаций (рабочей группы), который разрабатывает проект профессионального стандарта, этапы разработки проекта профессионального стандарта (алгоритм действий).

Новыми этапами при разработке проекта профессионального стандарта являются:

профессиональное обсуждение

Профессиональное обсуждение организует соответствующий секторальный совет квалификаций путем размещения проекта профессионального стандарта на своем официальном сайте и (или) официальном сайте республиканского органа государственного управления, иной государственной организации, подчиненной Правительству Республики Беларусь, при которых он создан.

К профессиональному обсуждению привлекаются специалисты соответствующих областей профессиональной деятельности и эксперты, обладающие опытом разработки профессиональных стандартов, а также представители образовательных, научных и иных заинтересованных организаций.

Для проведения оценки качества проекта профессионального стандарта и выдачи заключения секторальный совет квалификаций определяет экспертов (не менее двух экспертов), которые не являются членами секторального совета квалификаций.

Эксперты должны проверить содержание проекта профессионального стандарта на соответствие его законодательству, полноту отражения обобщенных трудовых функций (трудовых функций, трудовых действий), а также их соответствие по всем структурным элементам профессионального стандарта.

После проведения профессионального обсуждения и оценки качества проектов профессиональных стандартов, они дорабатываются и одобряются секторальными советами квалификаций.

Одобренные секторальными советами квалификаций проекты профессиональных стандартов направляются в Министерство труда и социальной защиты на рассмотрение и утверждение.

Оценка качества проектов профессиональных стандартов осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке оценки качества проектов профессиональных стандартов.

Нормы инструкций вступают в силу с 1 марта 2022 г. и являются обязательными при разработке проектов профессиональных стандартов.

Профессиональный стандарт – характеристика содержания трудовых функций и требований к квалификации, необходимой для их выполнения.

Профессиональные стандарты применяются нанимателями при определении наименований должностей служащих (профессий рабочих), трудовых функций работников, разработке должностных (рабочих) инструкций и в иных случаях.

Секторальный совет квалификаций – постоянно действующий коллегиальный орган, работа которого основана на принципах добровольности, самоуправления, самостоятельности в принятии решений в пределах своей компетенций.

На 1 января 2022 г. функционируют 17 секторальных советов квалификаций, утвержден 31 профессиональный стандарт.