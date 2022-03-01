ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.03.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО НАЦИОНАЛЬНУЮ СТРАТЕГИЮ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ДО 2030 ГОДА


17:53 01.03.2022

Постановлением Совета министров № 91 от 22 февраля 2022 г. утверждена Национальная стратегия управления водными ресурсами в условиях изменения климата на период до 2030 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, стратегия направлена на повышение эффективности использования водных ресурсов для обеспечения устойчивого экономического роста страны в условиях изменяющего климата и создание условий для сохранения водных экосистем.

В составе стратегии проведена оценка современного потенциала водных ресурсов и динамики водопользования, в том числе по основным видам экономической деятельности за последние пять лет, приведены факты влияния изменения климата на водные ресурсы и его возможные последствия, а также сформулированы проблемы управления водными ресурсами, требующие решения в данной области, с разработкой соответствующего плана мероприятий.

При определении задач и целевых показателей стратегии проведена их сопоставимость с индикаторами достижения Целей устойчивого развития.

Ожидаемые результаты выполнения стратегии:

обеспеченность населения централизованными системами водоснабжения и водоотведения (канализации) – не менее 93,2 процента и 79,3 процента соответственно к 2025 году, 95 процентов и 85 процентов соответственно к 2030 году;

доля поверхностных водных объектов, которым присвоен хороший и выше экологический статус, – не менее 75 процентов к 2025 году, 85 процентов к 2030 году;

индекс сброса недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты (к уровню 2015 года) – не более 30 процентов к 2025 году, 0 процентов к 2030 году;

степень внедрения комплексного управления водными ресурсами – не менее 80 процентов к 2025 году, 100 процентов к 2030 году;

доля площади трансграничных речных бассейнов, в отношении которой действуют международные договоренности о сотрудничестве в области охраны и использования трансграничных вод, – не менее 78 процентов к 2025 году, 100 процентов к 2030 году.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.03.2022
валюта курс
EUR 3.4299
USD 3.0744
RUB 2.9757
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.03.2022
валюта курс +/-
EUR 3.3099 -0.12
USD 2.9405 -0.1339
RUB 3.1626 +0.1869
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3100 3.5800
USD 2.9700 3.1800
RUB 2.8500 3.2500
подробнее

Конвертация в банках
на 01.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1150 1.1300
EUR/RUB 108.2000 115.0000
USD/RUB 93.0000 105.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте