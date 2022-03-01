Постановлением Совета министров № 91 от 22 февраля 2022 г. утверждена Национальная стратегия управления водными ресурсами в условиях изменения климата на период до 2030 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, стратегия направлена на повышение эффективности использования водных ресурсов для обеспечения устойчивого экономического роста страны в условиях изменяющего климата и создание условий для сохранения водных экосистем.

В составе стратегии проведена оценка современного потенциала водных ресурсов и динамики водопользования, в том числе по основным видам экономической деятельности за последние пять лет, приведены факты влияния изменения климата на водные ресурсы и его возможные последствия, а также сформулированы проблемы управления водными ресурсами, требующие решения в данной области, с разработкой соответствующего плана мероприятий.

При определении задач и целевых показателей стратегии проведена их сопоставимость с индикаторами достижения Целей устойчивого развития.

Ожидаемые результаты выполнения стратегии:

обеспеченность населения централизованными системами водоснабжения и водоотведения (канализации) – не менее 93,2 процента и 79,3 процента соответственно к 2025 году, 95 процентов и 85 процентов соответственно к 2030 году;

доля поверхностных водных объектов, которым присвоен хороший и выше экологический статус, – не менее 75 процентов к 2025 году, 85 процентов к 2030 году;

индекс сброса недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты (к уровню 2015 года) – не более 30 процентов к 2025 году, 0 процентов к 2030 году;

степень внедрения комплексного управления водными ресурсами – не менее 80 процентов к 2025 году, 100 процентов к 2030 году;

доля площади трансграничных речных бассейнов, в отношении которой действуют международные договоренности о сотрудничестве в области охраны и использования трансграничных вод, – не менее 78 процентов к 2025 году, 100 процентов к 2030 году.