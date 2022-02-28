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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ТРИ НОВЫХ ДОКУМЕНТА МСФО ВВЕДЕНЫ В БЕЛАРУСИ


10:43 01.03.2022

Постановлением Совета министров и Национального банка №102/4 от 23 февраля 2022 года на территории Беларуси в качестве технических нормативных правовых актов вводятся три документа Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, в перечень вошли следующие документы МСФО:

«Отложенный налог, связанный с активами и обязательствами, которые возникают в результате одной операции»;

«Раскрытие информации об учетной политике» (Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» и Практическим рекомендациям №2 по применению Международного стандарта финансовой отчетности «Формирование суждений о существенности»);

«Уступки по аренде, связанные с пандемией Covid-19, действующие после 30 июня 2021 года».

Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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