Постановлением Совета министров и Национального банка №102/4 от 23 февраля 2022 года на территории Беларуси в качестве технических нормативных правовых актов вводятся три документа Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, в перечень вошли следующие документы МСФО:

«Отложенный налог, связанный с активами и обязательствами, которые возникают в результате одной операции»;

«Раскрытие информации об учетной политике» (Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» и Практическим рекомендациям №2 по применению Международного стандарта финансовой отчетности «Формирование суждений о существенности»);

«Уступки по аренде, связанные с пандемией Covid-19, действующие после 30 июня 2021 года».

Постановление вступает в силу после официального опубликования.