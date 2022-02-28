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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 1 МАРТА В БЕЛАРУСИ ПОВЫШАЮТСЯ ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ
14:32 28.02.2022
Постановлением Совета министров № 103 от 25 февраля 2022 года повышены экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.
Как сообщает Национальный правовой портал, с 1 марта 2022 года ставки экспортной пошлины на сырую нефть, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты повышены до $58,3 за 1 т (ранее - $47,7). Пошлина на прямогонный бензин повышена до $32 долл за 1 т (ранее - $26,2), на товарные бензины - до $17,4 за 1 т (ранее - $14,3).
Пошлина на легкие и средние дистилляты составит $17,4 за 1 т (ранее - $14,3). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.
Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, повышались c 1 февраля 2022 г.
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