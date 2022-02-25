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ЕДИНЫМ ОПЕРАТОРОМ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТАЛ БЕЛТЕЛЕКОМ
14:42 25.02.2022
Лукашенко подписал 25 февраля указ № 69 "О развитии республиканской системы мониторинга общественной безопасности", сообщает его пресс-служба.
Документ предусматривает замену действующего технического оператора республиканской системы мониторинга общественной безопасности ООО "24х7 Паноптес" на РУП "Белтелеком". Указанное предприятие определено как единый оператор, ответственный за создание и функционирование республиканской системы мониторинга общественной безопасности, а также хранение полученной информации.
Указом также предусмотрено интегрирование в республиканскую систему мониторинга общественной безопасности специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме, предназначенных для фиксации административных правонарушений, в первую очередь нарушений правил дорожного движения.
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